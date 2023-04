Justiz Vorerst kein Deal im Prozess um Brandanschlag auf Asylheim

Damit geht der Prozess um den tödlichen Brandanschlag zunächst weiter. Am Dienstagvormittag sagte ein Zeuge aus dem damaligen Umfeld des Angeklagten aus. Er bezeichnete sich vor Gericht selbst als „ehemaligen Skinhead“ und berichtete von Treffen mit viel Alkohol. Man habe sich zum Frühschoppen getroffen, sei in Kneipen gegangen oder habe im Park gesessen und getrunken, sagte der Zeuge. Angeblich sei es ihm nur darum gegangen, Spaß zu haben, zu trinken und zu feiern. Er sei ein kleines Kind gewesen und habe „irgendwas nachgeplappert“, von dem er nie überzeugt gewesen sein will.