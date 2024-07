Justiz Vor Urteil in Mordprozess: Angeklagter tot in Zelle gefunden

In einem Mordprozess vor dem Landgericht Zweibrücken ist der Angeklagte vor der für heute geplanten Urteilsverkündung tot in seiner Zelle gefunden worden. Der Mann sei am Morgen entdeckt worden, teilte die Staatsanwaltschaft der pfälzischen Stadt mit. Zur Klärung der Umstände führe die Anklagebehörde ein Todesermittlungsverfahren. Für den Nachmittag war demnach eine Obduktion geplant.