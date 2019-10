Vor Pokalduell: FCK will Außenseiterchance nutzen

Kaiserslauterns Trainer Boris Schommers. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archivbild.

Kaiserslautern In der 2. Runde des DFB-Pokals will der abstiegsbedrohte Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern seine Außenseiterchance nutzen. Am Mittwochabend (18.30 Uhr/Sky) treffen die Pfälzer auf den Zweitligisten 1. FC Nürnberg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

„Die Rollen sind klar verteilt, aber der DFB Pokal schreibt seine eigenen Geschichten. Und die wollen wir schreiben“, kündigte Trainer Boris Schommers am Dienstag an.