Vor immer mehr Fans: Mainz fiebert Gladbach-Spiel entgegen

Mainz Für Mainz 05 läuft es zuletzt hervorragend - und jetzt steht schon wieder eine Partie am Freitagabend auf dem Programm. Die Spieler freuen sich auf eine Pandemie-Rekordkulisse, Trainer Bo Svensson warnt.

So viele Zuschauer wie am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) waren seit Beginn der Corona-Pandemie nicht mehr bei einem Heimspiel des FSV Mainz 05: Vom 25.000 Karten umfassenden Kontingent sei nur noch ein kleiner Rest übrig, sagte die Pressesprecherin des Vereins am Donnerstag. Das wären gut 5000 mehr als vor zwei Wochen gegen den FC Augsburg, was sowohl an der jüngsten Serie mit drei Pflichtspielsiegen in Serie als auch am Gegner liegen kann: Borussia Mönchengladbach.