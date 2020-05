Vor Einschulung stehende Kinder sollen bis Juni in die Kita

Mehrere Erstklässler warten auf ihre Einschulung in einer Grundschule. Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa/Symbolbild

Mainz Vor der Einschulung stehende Kinder in Rheinland-Pfalz sollen bis Anfang Juni wieder in die Kita gehen können. Dieses Ziel ist Teil gemeinsamer Leitlinien des Bildungsministeriums und der kommunalen sowie sonstigen Träger von Kindertagesstätten, die am Mittwoch in Mainz vorgestellt wurden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

An der Vereinbarung wirkten auch Gewerkschaften und der Landeselternausschuss der Kitas mit.

Kinder, die nach den Sommerferien eingeschult werden, sollen so schnell wie möglich, spätestens Anfang Juni, die Möglichkeit erhalten, in ihre Kita zurückzukehren. So könnten sie gemeinsam einen Abschluss der Kindergartenzeit vor Eintritt in die Schule erleben, heißt es in den Leitlinien. Diese Zeit solle auch dazu genutzt werden, den Übergang von der Kita in die Schule zu gestalten und Hygiene-Regeln für den Alltag in der Zeit der Corona-Pandemie einzuüben.