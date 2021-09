Vor Derby gegen Waldhof: Frust beim 1. FC Kaiserslautern

Magdeburg Nochmal ein Trainerwechsel - „dann können wir alle nach Hause gehen“, sagt Kaiserslauterns Profi Klingenburg. Beim Traditionsclub herrscht Ratlosigkeit nach der Vorstellung in Magdeburg.

„Ich bin stocksauer. Das kann so nicht weitergehen. Jeder Spieler sollte mal in den Spiegel schauen und sich hinterfragen, was er hier heute in der ersten Halbzeit gespielt hat“, wetterte der 27-Jährige. „Ich kann mir die erste Viertelstunde nicht erklären. Wir machen den Schritt zu wenig. Warum, weiß ich auch nicht.“