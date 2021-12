Von Ungarn nach Rheinland-Pfalz: Neuer Landesrabbiner

Mainz In Rheinland-Pfalz findet sich eine Wiege des europäischen Judentums. Der neue Landesrabbiner David Schwezoff freut sich über dieses Unesco-Welterbe. Was sind seine Ziele?

Rheinland-Pfalz hat einen Landesrabbiner bekommen. David Schwezoff stellt sich in den Dienst der jüdischen Gemeinden und ist Ansprechpartner für Politik und andere religiöse Gemeinschaften. Der Vorsitzende des Landesverbands der jüdischen Gemeinden von Rheinland-Pfalz, Avadislav Avadiev, spricht von „einer großen Bereicherung“. Das Amt eines Landesrabbiners hat es zuvor in dem Bundesland nicht gegeben.

Es sei eine große Ehre, „in unserem Bundesland an einem friedlichen Zusammenleben mitzuwirken“. Dazu gehöre auch, „dass wir uns immer wieder gemeinsam an die zerstörerischen Kräfte und Taten des Nationalsozialismus erinnern und letztendlich sicherstellen, dass in unserer Heimat niemand wieder Hass erfahren muss“. Schwezoff fügt hinzu: „In den letzten zehn Jahren nimmt der Antisemitismus leider in den meisten Teilen Europas und auch in Deutschland immer weiter zu.“