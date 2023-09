Bahn Von Saarbrücken an die Ostsee: Neue Verbindungen

So wird unter anderem ein ICE-Sprinter von Saarbrücken über Kaiserslautern, Mannheim, Darmstadt und Frankfurt nach Berlin ab März 2024 samstags und sonntags umsteigefrei weiter über die Uckermark, Greifswald und Stralsund bis nach Rügen (Ostseebad Binz) fahren. Abfahrtszeit in Saarbrücken ist um 6.28 Uhr, Ankunft im Ostseebad Binz um 17.00 Uhr. In die Gegenrichtung fährt der Zug nach Angaben der Bahn am Wochenende vom Ostseebad Binz (10.56 Uhr) nur bis Frankfurt (18.56 Uhr).