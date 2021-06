Von Moskau bis Palermo: Spielzeit mit großer Vielfalt

Ludwigshafen Mit einem „farbigen und ambitionierten“ Programm gehen die Pfalzbau Bühnen Ludwigshafen nach Einschätzung von Intendant Tilman Gersch in die Spielzeit 2021/22. „Wir hoffen sehr, dass diese Vorstellungen wieder vor einem großen Publikum stattfinden können“, sagte Gersch bei der Präsentation der Pläne am Mittwoch in der pfälzischen Stadt.