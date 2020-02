Von Greta bis Groko: Viel Politik in der Fastnacht erwartet

Speyer Mit einer vollen Breitseite auf die Politik rechnen Fachleute wie Rainer Holzhauser bei der diesjährigen Fastnacht. Die Narren werden sich wohl auch die Klimadiskussion vorknöpfen. Bei manchen Themen bleibe einem das Lachen aber im Halse stecken, meint der Insider.

Auch das umstrittene „Umweltsau“-Lied des WDR-Kinderchors könne ein prominentes Thema werden. „Normalerweise greifen Narren einen Generationenkonflikt, der die Gesellschaft spaltet, nicht auf“, betonte Holzhauser. „Da es aber in den sozialen Medien herumgeistert, wird es sehr wohl ein Thema werden. Es wird aufkochen in den Bütten dieses Landes und auf den Mottowagen in den Umzügen.“