Wahlen Von bedrückend bis sehr zufrieden: Reaktionen auf Europawahl

Der zweite Wahlgewinner war die AfD, die mit 14,7 Prozent (plus 4,9) drittstärkste Kraft wurde. In der Verbandsgemeinde Germersheim landete sie bei der Europawahl sogar mit 27,2 Prozent auf Rang eins. Landeschef Jan Bollinger nannte den Wahlausgang am Sonntagabend einen „wichtigen Meilenstein“ auf dem Weg, in Rheinland-Pfalz eine Volkspartei zu werden.