Von Ast getroffen: Frau erliegt ihren Verletzungen

Wadern Zwei Frauen werden bei einem Spaziergang durch einen von Böen abgebrochenen Baum schwer verletzt, andernorts drückt der Wind einen Kleintransporter in die Leitplanke. Das teils stürmische Wetter hat seine Spuren in Rheinland-Pfalz und im Saarland hinterlassen.

Die Frau war am Dienstag zusammen mit einer 65-Jährigen in Dagstuhl, einem Stadtteil von Wadern, unterwegs gewesen. Starke Windböen hatten in rund sieben Metern Höhe einen dicken Ast eines Ahornbaums abgerissen. Der Ast mit einem Durchmesser von etwa 40 Zentimetern war auf die Spaziergängerinnen gestürzt. Die Jüngere der beiden hatte sich dabei eine Platzwunde am Kopf zugezogen und sich einen Fuß gebrochen. Die 72-Jährige wiederum hatte Trümmerbrüche in beiden Beinen erlitten.