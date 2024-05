Landau Vom Aussterben bedroht: Kiebitz-Aufzuchtstation soll stützen

„Vor rund 30 Jahren war der Kiebitz noch ein typischer Vogel der Agrarlandschaft und weit verbreitet“, betonte Eder am Sonntag einer Mitteilung zufolge. Die einzelnen Kolonien umfassten demnach teilweise 200 Tiere. „Heute haben wir in ganz Rheinland-Pfalz nur noch insgesamt 150 Brutpaare mit Kolonien, also Kiebitzgruppen, die maximal 20 Brutpaare umfassen.“