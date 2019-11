Vollsperrungen an der Salzbachtalbrücke: Bald mehr Spuren

Eine Brückenprüfung der Salzbachtalbrücke. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild.

Wiesbaden Autofahrer müssen sich am Wochenende auf Vollsperrungen an der Salzbachtalbrücke auf der A66 bei Wiesbaden einstellen. Von Freitagabend bis Samstagfrüh sei die Straße in Richtung Rüdesheim gesperrt, von Samstagabend bis Sonntagfrüh dann die Fahrbahn Richtung Frankfurt.

