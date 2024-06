Verkehr Vollsperrung der Autobahn 3 nach Lkw-Brand

Wegen eines Lkw-Brands ist die Autobahn 3 in Richtung Frankfurt am Main voll gesperrt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fing die Sattelzugmaschine eines Lkws am Vormittag kurz vor der Anschlussstelle Neustadt/Wied Feuer, vermutlich wegen eines technischen Defekts. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand des auf dem Standstreifen stehenden Fahrzeugs. Für die Löscharbeiten musste die Autobahn 3 in Richtung Frankfurt voll gesperrt werden.