Landkreis Alzey-Worms Vollsperrung der A63 nach Gasaustritt bei Sattelzug

Weil austretendes Gas bei einem Sattelzug festgestellt worden ist, ist die Autobahn 63 zeitweise gesperrt worden. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Demnach sei am Vormittag ein qualmendes Fahrzeug gemeldet worden, das kurz nach der Anschlussstelle Biebelnheim (Landkreis Alzey-Worms) in einer Nothaltebucht gestanden habe. Feuerwehr und Polizei hätten austretendes Gas festgestellt.