Vollsperrung der A6 bei Kaiserslautern am Wochenende

Neunkirchen Am kommenden Wochenende wird die Autobahn 6 zwischen den Anschlussstellen Kaiserslautern-West und Ramstein-Miesenbach in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Zwischen Freitagabend (22.00 Uhr) und Montagmorgen (5.00 Uhr) werde ein Gerüst an einem Brückenüberbau entfernt, teilte der Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern am Mittwoch mit.

Der Verkehr werde umgeleitet. Sowohl auf der A 6 als auch auf den Umleitungsstrecken müsse mit erheblichen Behinderungen gerechnet werden, so der Landesbetrieb.