Bevölkerung : Volkszählung Zensus beginnt: Interviewer melden sich an

Bad Ems Die erste umfassende Zählung von Einwohnern, Gebäuden und Wohnungen seit elf Jahren beginnt auch in Rheinland-Pfalz. Wer ausgewählt wurde, muss antworten. Die Interviewer melden sich vorher an.

Die ersten Termine für die Interviews liegen schon in den Briefkästen, nun machen sich auch die „Erhebungsbeauftragten“ ausgestattet mit einem amtlichen Zensusausweis nach und nach auf den Weg. Zum ersten Mal seit 2011 werden auch in Rheinland-Pfalz wieder Menschen, Gebäude und Wohnungen gezählt - bis zum 7. August.

An landesweit rund 105.000 repräsentativ ausgewählten Anschriften werden Angaben zu rund 390.000 Bürgern erhoben, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Wer für die Stichprobe ausgewählt wurde, muss auch antworten. Die Teilnahme an der Haushaltsbefragung ist Pflicht. „Die Ergebnisse sind nur dann verlässlich, wenn alle Befragten wahrheitsgemäß antworten“, betonte der Präsident des Landesamts, Marcel Hürter.

In die Wohnheime kommen - genau wie an die ausgewählten Privatadressen - die sogenannten Erhebungsbeauftragten. Die Kommunen und Kreise haben landesweit dafür eigens rund 4000 Interviewer geschult. Die Ehrenamtler bekommen eine Aufwandsentschädigung, was den Job zumindest in Mainz auch für Studierende interessant machen dürfte. Bis zu 1000 Euro seien in der größten Stadt des Landes steuerfrei zu erreichen, hieß es. Bezahlt wird pro Anschrift und befragter Person.