Volkshochschulen, Musik- und Kunstschulen starten wieder

Konrad Wolf (SPD), Minister für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild

Mainz Volkshochschulen, Weiterbildungseinrichtungen sowie Musik- und Kunstschulen können von Mittwoch an wieder ihre Kurse anbieten. „Voraussetzung ist die Einhaltung eines Schutz- und Hygienekonzeptes“, teilte das Weiterbildungsministerium in Mainz am Montag mit.

Abhängig von der Größe des Kursraums dürften in der Regel maximal 15 Personen teilnehmen. Gesangsunterricht ist weiterhin nicht zulässig.