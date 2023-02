Virus : Vogelgrippe-Fälle: Neunkircher Zoo schließt vorsorglich

Neunkirchen Wegen zwei bestätigter Vogelgrippe-Fälle in den Landkreisen Saarlouis und Neunkirchen ist der Neunkircher Zoo vorsorglich geschlossen worden. Es bestehe ein Kontaktverdacht mit der dortigen Greifvogelstation, teilte das Umweltministerium am Donnerstag in Saarbrücken mit.

Bis die Ergebnisse von Proben vorliegen, solle der Zoo geschlossen bleiben. Zuvor sei bei zwei Wildvögeln in Überherrn (Kreis Saarlouis) und im Kreis Neunkirchen der hochansteckende Geflügelpesterreger H5N1 nachgewiesen worden.

Umweltstaatssekretär Sebastian Thul (SPD) rief alle Geflügelhalter zu erhöhter Aufmerksamkeit auf. Allein „konsequente und peinlich genau eingehaltene“ Sicherheitsmaßnahmen könnten die Geflügelbestände vor einer Übertragung des Erregers schützen. Die Prävention stehe derzeit im Vordergrund: „Denn das Virus ist inzwischen offenbar ganzjährig in Europa anwesend“, sagte Thul.

Bürgerinnen und Bürger seien zudem dazu aufgefordert, tote Vögel wie etwa Enten, Gänse, Graureiher und Störche an das Veterinäramt zu melden. Die verendeten Tiere sollten keinesfalls mit den Händen angefasst werden. In der Regel sei jedoch der Erreger H5N1 für Menschen ungefährlich.

