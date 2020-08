Vogel fliegt in Strommast: Funke setzt Feld in Brand

Ein Strommast im Sonnenuntergang. Foto: Fabian Strauch/dpa/archiv

Niederkirchen Ein Vogel ist bei Niederkirchen (Kreis Kaiserslautern) in einen Strommast geflogen, hat einen Funkenschlag verursacht und damit ein Feld in Brand gesetzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, reichte aufgrund der Trockenheit der Funke, um den Brand auf rund 100 Quadratmetern auszulösen.

