Ausstellungen : Völklinger Hütte zeigt Werkschau von Julian Rosefeldt

Völklingen Das Weltkulturerbe Völklinger Hütte widmet sich den Werken des Münchner Filmkünstlers Julian Rosefeldt. Neben seiner neuen Videoinstallation „Euphoria“ werden sechs seiner Multimedia-Arbeiten aus den vergangenen 20 Jahren ab dem 11. Dezember in der Gebläsehalle zu sehen sein, teilte das Weltkulturerbe Völklinger Hütte am Freitag mit.

Die große Werkschau „Julian Rosefeldt. When We Are Gone“ sei „ein Gesamtkunstwerk aus Film, Tanz, Text und Musik“. Sie geht bis zum 3. September 2023.