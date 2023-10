Kultur Völklinger Hütte zeigt Ausstellung „Der deutsche Film“

Für geladene Gäste wird die multimediale Schau am Samstag zusammen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eröffnet. Am Donnerstag wurde sie erstmals Pressevertretern präsentiert. Für Generaldirektor Ralf Beil ist sie der Höhepunkt des Jubiläumsjahres zum 150-jährigen Bestehen der Völklinger Hütte, „denn sie vereint und verdichtet in der bislang größten und aufwendigsten Schau des Weltkulturerbes überhaupt auf einmalige Art und Weise Kunst, Kultur und Geschichte im Medium des Films.“