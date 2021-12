Vladimir Burlakov: Dritter „Tatort“ ist „tolles Geschenk“

Saarbrücken Für Schauspieler Vladimir Burlakov nimmt die Rolle des Hauptkommissars Leo Hölzer im nächsten SR-„Tatort“ einen besonderen Platz ein. „Dieser Film gehört auf jeden Fall zu den Top Drei meiner besten Leistungen“, sagte der 34-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken über „Das Herz der Schlange“.

Der neue SR-„Tatort“ läuft am 23. Januar um 20.15 Uhr im Ersten. Burlakov ist in mehr als zehn Jahren Dutzende Mal als TV-Schauspieler aufgetreten, etwa in „Oktoberfest 1900“ und „Im Angesicht des Verbrechens“.