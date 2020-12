Vizepräses der rheinischen Kirche: „Zutiefst erschüttert“

Christoph Pistorius, Vizepräses der Evangelischen Kirche im Rheinland. Foto: picture alliance/dpa/Archivbild

Trier Der lange in Trier tätige Vizepräses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Christoph Pistorius, hat seine Anteilnahme mit den Opfern von Trier geäußert. „Die Nachrichten aus Trier haben meine Frau und mich zutiefst erschüttert“, sagte Pistorius, der viele Jahre Superintendent in Trier war, in einer Mitteilung vom Dienstag.

