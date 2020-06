Virtueller Aktionstag gegen Atomwaffen am Fliegerhorst

Büchel/Mainz/Hannover Rein virtuell ist am (morgigen) Samstag (6. Juni) inmitten der Corona-Krise ein kirchlicher Aktionstag gegen Atomwaffen geplant. Gegen 12 Uhr soll dabei im Internet ein Film mit Wortbeiträgen, Musik und Szenen vorheriger Aktionstage am Fliegerhorst Büchel in der Eifel zu sehen sein, wie die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) in Hannover mitteilte.

Beteiligt ist an dem Aktionstag zudem der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf, der auch Präsident von Pax Christi ist. Der kommende, dann vierte Aktionstag soll am 3. Juli 2021 wieder vor Ort in der Eifel über die Bühne gehen.