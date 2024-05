Konsumgüter Villeroy & Boch: Nach Ideal Standard-Übernahme steigt Umsatz

Mit der Übernahme des belgischen Badprodukteherstellers Ideal Standard hat der Keramikhersteller Villeroy & Boch im ersten Quartal seinen Umsatz deutlich gesteigert. Mit gut 277 Millionen Euro steht knapp 21 Prozent mehr Umsatz in der Bilanz als in den ersten drei Monaten des vergangenen Jahres, teilte der Konzern am Mittwoch im saarländischen Mettlach mit. Ideal Standard habe ab dem 1. März einen Umsatz von gut 57 Millionen Euro zum Konzernumsatz beigetragen.