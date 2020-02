Villeroy und Boch: mehr Gewinn trotz weniger Umsatz

Boch Fayencerie GmbH. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild.

Frankfurt/Main Trotz eines Umsatzrückgangs hat der Keramikhersteller Villeroy und Boch seinen Gewinn im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. Dabei schlug vor allem ein Ertrag aus einem Immobilienverkauf in Luxemburg positiv zu Buche, wie das Traditionsunternehmen am Donnerstag in Frankfurt mitteilte.



Unter dem Strich verbesserte sich das Konzernergebnis von 33,9 Millionen im Jahr 2018 auf 80,4 Millionen Euro.

Der Umsatz verringerte sich hingegen um 2,3 Prozent auf 833 Millionen Euro. Das Unternehmen aus dem saarländischen Mettlach hatte bereits im Sommer seine Umsatzprognose gesenkt. Der Bereich Tischkultur habe sich sehr erfreulich entwickelt, berichtete Vorstandschef Frank Göring. Der Umsatz in dem größeren Bereich Bad und Wellness blieb hingegen 5,2 Prozent unter dem Vorjahreswert. „Es war kein gutes Badjahr“, sagte Göring. Zuletzt habe die Entwicklung aber wieder nach oben gezeigt. Operativ verdiente der Hersteller von Keramikprodukten für Bad und Toilette sowie Geschirr 51 Millionen Euro, 4,9 Prozent weniger als im Jahr zuvor.