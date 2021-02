Keramikhersteller aus Mettlach : Villeroy und Boch gut durchs Corona-Jahr 2020 gekommen

Mettlach Trotz eines Umsatzrückgangs ist der Keramikhersteller mit seinen Geschäften im Corona-Krisenjahr 2020 zufrieden. „Wir sind sehr gut durchs Jahr gekommen, muss man sagen“, sagte Vorstandschef Frank Göring.

Nach Einbrüchen im ersten Halbjahr habe der Umsatz in der zweiten Jahreshälfte stark zugelegt - auch, weil die Menschen in der Coronazeit mehr in ihr eigenes Heim investierten, sagte Göring am Mittwoch am Unternehmenssitz in Mettlach