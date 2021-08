Villa Musica: Konzerte nehmen Bezug zu Geschichte des Landes

Mainz Die neue Saison der Stiftung Villa Musica in Rheinland-Pfalz steht ganz im Zeichen des 75-jährigen Bestehens des Bundeslandes. Viele Konzerte beleuchteten Episoden aus der Musikgeschichte des Landes wie „Mozart am Rhein“, „Brahms an der Nahe“ oder „Jüdisches Rheinland-Pfalz“, teilte die Stiftung in Mainz am Donnerstag mit.

Insgesamt stehen in der Anfang September beginnenden Saison 126 Veranstaltungen in 38 Städten und Gemeinden auf dem Programm. „Wir holen viele Programme nach, die in den letzten beiden Spielzeiten wegen der Pandemie und den nötigen Einschränkungen ausfallen mussten“, erklärte der künstlerische Direktor Alexander Hülshoff laut Mitteilung.

Erwartet werden Musiker und Musikerinnen wie Julian Rachlin, Steven Isserlis, Baiba Skride und Ragna Schirmer. Bei den Konzerten treten außerdem die Stipendiatinnen und Stipendiaten der Villa Musica auf.