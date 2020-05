Viertklässler gehen wieder in die Schule

Grundschüler melden sich beim Unterricht. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild

Mainz Für 34 000 Kinder der vierten Grundschulklassen in Rheinland-Pfalz hat am Montag nach sieben Wochen Corona-Pause der Schulalltag wieder begonnen - allerdings unter besonderen Bedingungen. „Die Kinder waren extrem diszipliniert“, sagte die Leiterin der Goethe-Grundschule in Mainz, Gabriele Erlenwein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die sonst herrschende Lebendigkeit und das ausgelassene Treiben hätten gefehlt.