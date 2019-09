Vierter Brand in einem Jahr bei Firma in der Pfalz

Mörlheim Auf dem Gelände einer Firma zur Metallverarbeitung im Mörlheimer Industriegebiet bei Landau in der Pfalz ist ein Brand ausgebrochen - es ist der vierte bei dem Unternehmen in diesem Jahr. Nach etwa einer Stunde habe die Feuerwehr den Brand am Donnerstag gelöscht, teilte die Polizei Landau mit.

Die Brandursache sowie die Höhe des Sachschadens waren zunächst unklar.