Metall : Vierte Runde in Tarifverhandlung: Besseres Angebot verlangt

Vierte Runde in Tarifverhandlung: Besseres Angebot verlangt

Frankfurt/Saarbrücken Begleitet von Warnstreiks werden die Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie fortgesetzt. An diesem Tag kommen Arbeitgeber und IG Metall auch im Tarifgebiet Mitte zusammen, das Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland umfasst.

Die Gewerkschaft verlangt auch mit Blick auf die stark gestiegenen Verbraucherpreise 8 Prozent mehr Geld für die rund 380.000 Beschäftigten. Die vierte Runde für das Tarifgebiet Mitte findet in Saarbrücken statt. Sollte danach kein verbessertes Angebot vorliegen, will die IG Metall den Druck in den Betrieben nochmals ausweiten. 24 Stunden-Warnstreiks seien dann nicht mehr ausgeschlossen.