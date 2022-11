Karneval : Vierfarbig gegen das Grau: Mainzer Narren „uff die Gass“

Die "Mainzer Schwellköpp" gehen durch die Menge der feiernden Narren. Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Mainz Unter einem kalten Novemberhimmel haben sich in Mainz mehr als Tausend Menschen in Fastnachtsstimmung geschunkelt. Pünktlich um 11.11 Uhr wagten sie am Freitag ein erstes Helau, ehe die Präsidenten von zwei Stadtteil-Vereinen das „Närrische Grundgesetz“ zum 11.11. verlesen wollten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Narren aus Mainz und Umgebung ließen sich von dem herbstlichen Wetter nicht verdrießen und gingen schon früh in bunten Kostümen „uff die Gass“, auf die Straße. „Wir feiern heute unseren elften Hochzeitstag“, sagten Bianca und Frank. „Wir haben am 11.11. geheiratet, weil wir eingefleischte Fassenachter sind.“ Aktiv sind sie im Verein „Eiskalte Brüder“ - „da macht uns die Kälte gar nichts aus.“

Nach zwei Jahren mit Corona-Einschränkungen war erstmals wieder ausgelassenes Feiern in den vier Fastnachtsfarben Blau, Gelb, Rot und Weiß möglich. Närrischer Hotspot war der Mainzer Schillerplatz mit dem Fastnachtsbrunnen. Auf einer Bühne vor dem barocken Osteiner Hof waren 16 Musikgruppen oder Solistinnen und Solisten angekündigt, angefangen mit den Mainzer Hofsängern. „Der Schillerplatz kann alles ertragen, und deswegen werden wir alle Facetten der Mainzer Kunst präsentieren“, sagte Thomas Neger, dessen Lied „Im Schatten des Doms“ Mainzer Lebensgefühl zum Ausdruck bringt.

© dpa-infocom, dpa:221110-99-469401/3

(dpa)