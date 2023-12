Ludwigshafen am Rhein Vier zusätzliche Stellen für Schulsozialarbeit

Mainz/Ludwigshafen · Das Land Rheinland-Pfalz fördert vier weitere Stellen in der Schulsozialarbeit in Ludwigshafen. Drei dieser Stellen seien bereits besetzt, teilte das Bildungsministerium in Mainz am Freitag mit. Die Fachkräfte kommen demnach an einer Realschule plus und an mehreren Grundschulen zum Einsatz.

15.12.2023 , 12:51 Uhr

Stühle stehen in einem Klassenzimmer auf den Tischen. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Darunter sei auch eine sogenannte Fachkraft gegen Schulabsentismus. Sie schaut speziell auf die Situation bei Schülern, die komplett oder oft im Unterricht fehlen. Die verbliebene noch unbesetzte eine Stelle soll einer Ministeriumssprecherin zufolge im kommenden Jahr besetzt werden und sei gedacht für Grundschulen in einer herausfordernden Lage. Die Entscheidung, wo die Fachkräfte jeweils zum Einsatz kommen, trifft nach Ministeriumsangaben die Stadt als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Ludwigshafen war in den Fokus geraten, weil dort an einer Grundschule 39 der 126 Erstklässler das Schuljahr wiederholen mussten. © dpa-infocom, dpa:231215-99-309765/3

(dpa)