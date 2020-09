Vier Verletzte nach Unfall mit Linienbus und Autos

Der Schriftzug „Unfall“ leuchtet an einem Streifenwagen. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Wöllstein Bei einem Unfall mit einem Linienbus und drei Autos sind vier Menschen leicht verletzt worden. Der Busfahrer hatte am Sonntagabend in Wöllstein im Alzey-Worms-Kreis beim Linksabbiegen einem Auto die Vorfahrt genommen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

