Großeinsatz Vier Verletzte bei Gießerei-Brand im Saale-Holzland-Kreis

Ein Feuer in einer Gießerei im Saale-Holzland-Kreis hat zu einem Großeinsatz für Feuerwehr und andere Helfer geführt. Insgesamt seien 179 Feuerwehrleute und andere Retter vor Ort, teilte das Landratsamt am Freitag mit. Vier Menschen seien verletzt und laut Polizeiangaben ins Krankenhaus gebracht worden. Zu dem Brand in der Anlage in Silbitz sei in der Nacht zu Freitag im Bereich eines Schmelzofens gekommen. Das Feuer griff demnach großflächig auf eine Produktionshalle über. Die genaue Brandursache sei derzeit noch nicht bekannt, so das Landratsamt.