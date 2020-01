Vier Verletzte bei Brand durch Adventskranz in Ludwigshafen

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht an einer Unfallstelle vorbei. Foto: Marcel Kusch/dpa/Archiv.

Ludwigshafen Vier Menschen sind bei einem Wohnungsbrand in Ludwigshafen leicht verletzt worden. Ein Adventskranz habe in der Nacht zu Donnerstag in Flammen gestanden, sagte eine Polizeisprecherin am Morgen. Zum Zeitpunkt des Brandes war nach Angaben der Feuerwehr niemand in der Wohnung.

