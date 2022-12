Auszeichnung : Vier Rheinland-Pfälzer mit Zivilcourage-Preis ausgezeichnet

Mainz Wegen ihres selbstlosen Einsatzes für andere in einer Gefahrensituation sind vier Menschen aus Rheinland-Pfalz mit dem Preis für Zivilcourage 2022 ausgezeichnet worden. „Wir alle sind froh, wenn wir in Notsituationen Hilfe bekommen.

Deshalb sollten wir auch selbst eingreifen, wenn andere in Not sind“, sagte der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) am Mittwoch bei der Verleihung der Auszeichnung in Mainz.