Vier Promille am Steuer: Unfall verursacht und eingeschlafen

Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa.

Hochstadt Ein Autofahrer ist mit 4,03 Promille Alkohol intus durch Hochstadt in der Pfalz gefahren und dann nach einem von ihm verursachten Unfall hinter dem Steuer eingeschlafen. Der 42-Jährige sei in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen, teilte die Polizei in Landau am Freitag mit.

