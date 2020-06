Vier neue Corona-Fälle zum Wochenbeginn in Rheinland-Pfalz

Eine Person wäscht sich die Hände mit fließendem Wasser und Seife. Foto: Marijan Murat/dpa/Archivbild

Mainz Die Zahl der bestätigten Fälle von Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist am Montag um vier auf 6836 gestiegen, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. Die Zahl der Todesfälle von infizierten Menschen blieb unverändert bei 231 (Stand 10.15 Uhr).

Aktuell sind 161 Menschen im Bundesland mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert.

Die meisten Neuinfektionen gibt es zurzeit in Mainz und Speyer mit 7 beziehungsweise 6 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Alle weiteren Städte und Landkreise haben maximal fünf Neuinfektionen je 100 000 Einwohner. In 20 der 36 Kreise und kreisfreien Städte gab es in den vergangenen sieben Tagen keine einzige Neuinfektion.