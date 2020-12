Vier Menschen in Trier bei Vorfall mit Auto getötet

Kerzen an der Porta Nigra. Foto: Oliver Dietze/dpa

Trier Ein Mann hat mit einem Auto in Trier mehrere Menschen überfahren und vier getötet, darunter ein neun Monate altes Kleinkind. Das teilte die Polizei am Dienstagabend mit. Mehrere Menschen wurden teils schwer verletzt, wie viele, blieb zunächst unklar.

Beamte hatten unmittelbar nach der Tat am Mittag einen 51 Jahre alten Deutschen aus dem Kreis Trier-Saarburg festgenommen und den Wagen sichergestellt. Der Fahrer des Wagens saß nach derzeitigem Ermittlungsstand alleine im Fahrzeug. „Der Tatverdächtige ist in der Vergangenheit noch nicht polizeilich in Erscheinung getreten“, teilte die Polizei mit.