Vier Länder fordern Bund zu Afghanistan-Gipfel auf

Afghanische Geflüchtete steigen am Flughafen Kabul in ein Flugzeug. Foto: Senior Airman Taylor Crul/U.S. Air Force via AP/dpa/Archivbild

Mainz Zusammen mit drei weiteren Bundesländern hat Rheinland-Pfalz den Bund zu einem Afghanistan-Gipfel aufgerufen, auf dem alle Fragen zum Aufenthalt von Geflüchteten aus diesem Land geklärt werden sollen.

In einem gemeinsamen Brief appellieren die vier Landesregierungen an Außenminister Heiko Maas (SPD) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), Lösungen zu finden „für Ortskräfte, die es nicht mehr nach Kabul an den Flughafen schaffen“, wie das Integrationsministerium in Mainz am Donnerstag mitteilte.