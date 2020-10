Vier Kilogramm Cannabis im Auto: 27-Jähriger in U-Haft

Ein Polizist hält an einer Kontrollstelle eine Winkerkelle in der Hand. Foto: Paul Zinken/dpa/ZB/Symbolbild

Neustadt/Wied Rund vier Kilogramm Cannabis hat die Polizei bei einer Kontrolle auf der Autobahn 3 nahe Neustadt (Wied) in einem Kofferraum gefunden. Der 27 Jahre alte Fahrer wurde wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz in Untersuchungshaft genommen, wie die Polizei in Neuwied am Mittwoch mitteilte.

