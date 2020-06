Vier Karstadt-Kaufhof-Filialen vor der Schließung

Das Logo einer Kaufhof-Filiale ist am Morgen unbeleuchtet. Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild

Mainz/Essen Von der geplanten Schließung von bundesweit 62 Filialen des Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) sind auch vier in Rheinland-Pfalz und eine im Saarland betroffen. Dabei handelt es sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur um Filialen in Landau, Mainz, Trier und Worms sowie Neunkirchen.

Für die Schließungsfilialen bestehe angesichts der Auswirkungen der Corona-Krise keine wirtschaftliche Fortführungsperspektive mehr, sagte der GKK-Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz am Freitag in Essen.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Arbeitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler kündigten Gespräche mit den Betriebsräten aller zehn GKK-Standorte in Rheinland-Pfalz an. Der Landesregierung gehe es „in erster Linie um die von den Standortschließungen betroffenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Warenhäusern“. Die saarländische Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) erklärte, „der bundesweite Kahlschlag bei Galeria Karstadt-Kaufhof“ treffe auch das Saarland hart. „Wir werden das Unternehmen nicht aus der Verantwortung lassen: Nichts geht ohne Einbindung der Arbeitnehmervertretung und sozialverträgliche Pläne.“