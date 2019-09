Vier Jugendliche wegen Aufputschmitteln im Krankenhaus

Neustadt an der Weinstraße Wegen der Einnahme eines verbotenen Sportaufputschmittels sind vier Jugendliche im Alter von 12 bis 16 Jahren in ein Krankenhaus in Neustadt an der Weinstraße eingeliefert worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte ein 19-Jähriger am Freitagabend den Jugendlichen das Aufputschmittel zum Probieren gegeben.

Diese klagten über Übelkeit und wurden in ein Krankenhaus gebracht, das sie zwischenzeitlich wieder verlassen konnten.