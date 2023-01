Landgericht Saarbrücken : Vier Haftbefehle 2022 wegen Terminnöten aufgehoben

Saarbrücken Aufgrund von Terminierungsschwierigkeiten bei Großen Strafkammern des Landgerichts Saarbrücken sind 2022 nach Angaben der Landesregierung vier Haftbefehle aufgehoben worden. Gründe seien Terminnöte bei Verteidigern und Sachverständigen gewesen, teilte die saarländische Landesregierung auf Anfrage der Landtagsabgeordneten Dagmar Heib und Jonas Reiter (beide CDU) mit.

Im zweiten Verfahren, in dem es um besonders schweren Raub ging, kam ein Angeklagter frei. Der zweite Angeklagte kam in Strafhaft, da er zwischenzeitlich in einem anderen Verfahren rechtskräftig verurteilt worden war, wie die Landesregierung in ihrer Antwort schrieb.