Katastrophenschutz Vielkönner in der Luft - neue Polizeihubschrauber im Dienst

Für den Einsatz an der Rettungswinde, die mit einem 90 Meter langen Seil versehen ist und bis zu 270 Kilogramm trafen kann, gibt es nach Angaben des Innenministeriums ein eigenes Aus- und Fortbildungsprogramm sowie eine Kooperation mit Höhenrettern der Berufsfeuerwehr Koblenz. Im vorderen Bereich sind die Hubschrauber außerdem mit einer hochauflösenden Kamera ausgestattet. Dort entstehende Bilder seien schnell im Lagezentrum im Innenministerium in Mainz oder in Zukunft in dem neuen Lagezentrum für Bevölkerungsschutz in Koblenz einsehbar. Das Zentrum in Koblenz soll noch in diesem Jahr an den Start gehen, auch seine Schaffung ist Folge der Ahrflut.