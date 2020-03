Viele Wolken und Regen bei starkem Wind: Es wird milder

Dunkle Wolken ziehen vor einem orange gefärbtem Himmel über Windräder hinweg. Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild.

Offenbach Häufig bedeckt und teilweise regnerisch: Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt zum Wochenanfang durchwachsen. Bei Höchstwerten bis 17 Grad am Mittwoch weht in den nächsten Tagen kräftiger Wind mit Böen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte.



„Der Winter scheint sich stürmisch verabschieden zu wollen“, erklärte DWD-Meteorologin Jacqueline Kernn.

Bei längeren trockenen Abschnitten kommt es am Montag nach Vorhersage des DWD örtlich zu Schauern. Die Höchsttemperaturen bewegen sich demnach zwischen neun und elf Grad bei mäßigem Wind mit einzelnen starken Böen. In der Nacht zum Dienstag sinken die Temperaturen demnach auf bis zu drei und im Bergland auf bis zu null Grad ab. Der Wind wehe weiter frisch.

Bei Höchstwerten bis 14 Grad bleibt es am Dienstag nach DWD-Vorhersage weiter bedeckt und teils länger regnerisch. Der Wind weht demnach mäßig bis frisch aus Südwest mit teils starken und stürmischen Böen. Der Wind wehe auch in der Nacht zum Mittwoch weiter kräftig. Vor allem im Norden und Nordwesten bleibt es demnach bei Tiefsttemperaturen bis sieben Grad regnerisch.