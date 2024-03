Wetter Viele Wolken und etwas Regen am ersten Märzwochenende

Der Frühling zeigt sich in Rheinland-Pfalz und dem Saarland vor allem bei den Temperaturen - am Wochenende kann es auch mal regnen. Für Samstag sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach viele Wolken und „vom Saarland bis zur Eifel etwas Regen“ voraus. Die Höchsttemperaturen liegen bei 11 bis 15 Grad, in Hochlagen um 10 Grad. In der Nacht zu Sonntag bleibt es wolkig und gebietsweise regnet es etwas. Richtung Oberrhein bleibt es aber verbreitet trocken. Es kühlt ab auf 7 bis 3 Grad.